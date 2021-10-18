Вымогавшая два миллиона рублей у Тарзана получила пять лет колонии

Таганский суд Москвы признал Антонину Саввидес виновной в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Женщина вымогала у мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзан) два миллиона рублей, угрожая опубликовать ролик интимного характера. Суд приговорил Саввидес к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Хабаровском крае один из трёх солдат воинской части, обвиняемых в неуставных отношениях, избиении сослуживцев и вымогательстве, признал свою вину.

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ТЕГИ:Тарзан Уголовное ДелоТюрьмаСуд
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