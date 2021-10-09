Двое подозреваемых в избиении срочника в Хабаровском крае отказались признать вину

«В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает ведомство.

По данным военных прокуроров, инцидент произошел в воинской части 46102 в городе Бикине Хабаровскаого края. Два водителя, солдаты-срочники из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков, а также контрактник Гашимов систематически избивали солдата-срочника Ислама Алиева. Им предъявляют обвинение по ч. 2 ст. 335 УК РФ (неуставные отношения в ВС) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

