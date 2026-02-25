Володин назвал эффективной работу правительства
25 февраля 202613:25
Правительство РФ работает эффективно, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается страна. Как сообщает РИА Новости, Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе отчета кабмина в нижней палате парламента он отметил, созданная президентом России Владимиром Путиным экономическая модель «показывает свои результаты».
«Уважаемые коллеги, думаю, что вы все согласитесь», - добавил спикер.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин в ходе отчёта в Госдуме заявил, что ситуация на рынке труда в РФ стабильная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
