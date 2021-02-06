Вылетевший из «Шереметьево» самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский лайнер Airbus A320, следовавший рейсом Москва – Амстердам, поменял курс после сигнала тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Flightradar.

По данным Аэрофлота, причиной инцидента стал частичный отказ системы радиосвязи. Лайнер развернулся на высоте около восьми тысяч метров над Тверской областью и возвращается в Москву. Самолет вырабатывает топливо.

Известно, что самолет вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево»около 14:50. Через примерно 20 минут пилоты подали сигнал тревоги.

Ранее стало известно, что авиалайнер из Хабаровска произвел аварийную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота.

