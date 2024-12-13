Вылетевший из Петербурга в Москву самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, по технической причине вернулся в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

Отмечается, что борт вылетел из петербургского аэропорта Пулково в столичный Внуково в 08:00, но в 08:22 совершил вынужденную посадку.

«Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург-Москва... вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — подчеркнули в авиакомпании.

Аварийная ситуация в воздушной гавани не объявлялась. В 09:00 рейс выполнило резервное судно.

Ранее самолет авиакомпании UTair, направлявшийся из Москвы в Дубай, вернулся во Внуково из-за проблем в двигателе, напоминают Известия.

