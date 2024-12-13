Вылетевший из Петербурга в Москву самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, по технической причине вернулся в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.
Отмечается, что борт вылетел из петербургского аэропорта Пулково в столичный Внуково в 08:00, но в 08:22 совершил вынужденную посадку.
«Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург-Москва... вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — подчеркнули в авиакомпании.
Аварийная ситуация в воздушной гавани не объявлялась. В 09:00 рейс выполнило резервное судно.
Ранее самолет авиакомпании UTair, направлявшийся из Москвы в Дубай, вернулся во Внуково из-за проблем в двигателе, напоминают Известия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области
- Вылетевший из Петербурга в Москву самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт
- Туск пошутил, что для Макрона стали проблемой рукопожатия с Дональдами
- Юра Борисов номинирован на пятую американскую кинонаграду
- Кабмин направит 1,8 млрд рублей в Запорожскую и Херсонскую области
- СМИ: У актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
- «Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе
- Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией
- В МИД Латвии заявили, что у Украины хватит оружия до лета 2025 года
- Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru