Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону самолет возвращается в аэропорт

Вылетевший сегодня утром из Нижнего Новгорода самолет рейс A4-254 авиакомпании «Азимут», возвращается обратно. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино.

Стюардесса раскрыла способ мести грубым пассажирам

Самолет с пассажирами, который должен был приземлиться в Ростове-на-Дону, летит обратно.

Причины возврата в аэропорт вылета выясняются.

Ранее самолет Sukhoi SuperJet совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за технических проблем, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нижний НовгородСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры