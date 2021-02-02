Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону самолет возвращается в аэропорт
2 февраля 202108:14
Вылетевший сегодня утром из Нижнего Новгорода самолет рейс A4-254 авиакомпании «Азимут», возвращается обратно. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино.
Самолет с пассажирами, который должен был приземлиться в Ростове-на-Дону, летит обратно.
Причины возврата в аэропорт вылета выясняются.
Ранее самолет Sukhoi SuperJet совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за технических проблем, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru