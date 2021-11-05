Вылет около 600 пассажиров задерживается из-за тумана в Краснодаре

«Ситуация на 12:00: туман в районе аэропорта сохраняется. Всего задержано 14 рейсов. Из ранее задержанных три рейса вылетели в пункты назначения», - пояснили в пресс-службе.

По официальным данным, четыре рейса приземлились на запасных аэродромах: три - в Анапе, один - в Ростове-на-Дону. Всего около 600 пассажиров оказались на запасных аэродромах.

Устром в аэропорту уточнили, что «процедуры в условиях ограниченной видимости» из-за тумана были введены в ночь на пятницу. Сейчас видимость на территории аэродрома составляет 100 м, прием воздушных судов в таких условиях не допускается.

