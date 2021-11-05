Вылет около 600 пассажиров задерживается из-за тумана в Краснодаре

В аэропорту Краснодара из-за тумана задерживаются рейсы на прилет и вылет. Около 600 пассажиров находятся на запасных аэродромах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Вылет и прием 15 рейсов в Краснодаре задерживается из-за тумана

«Ситуация на 12:00: туман в районе аэропорта сохраняется. Всего задержано 14 рейсов. Из ранее задержанных три рейса вылетели в пункты назначения», - пояснили в пресс-службе.

По официальным данным, четыре рейса приземлились на запасных аэродромах: три - в Анапе, один - в Ростове-на-Дону. Всего около 600 пассажиров оказались на запасных аэродромах.

Устром в аэропорту уточнили, что «процедуры в условиях ограниченной видимости» из-за тумана были введены в ночь на пятницу. Сейчас видимость на территории аэродрома составляет 100 м, прием воздушных судов в таких условиях не допускается.

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