Выходцы из Херсонской области запустили беспилотник возле московской больницы

Задержанные были отправлены на допрос, чтобы выяснить их возможные связи со спецслужбами Украины. Их документы передали в ФСБ.

Отмечается, что при помощи беспилотника задержанные могли следить за участниками спецоперации, проходящими лечение в больнице на Кастанаевской улице. Также поблизости расположен офис Совета ветеранов Вооруженных сил России и правоохранительных органов России.

Ранее беспилотник попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

