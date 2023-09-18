Выходцы из Херсонской области запустили беспилотник возле московской больницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух выходцев из Херсонской области за запуск беспилотника поблизости от клинико-диагностического центра в московском районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Задержанные были отправлены на допрос, чтобы выяснить их возможные связи со спецслужбами Украины. Их документы передали в ФСБ.

Отмечается, что при помощи беспилотника задержанные могли следить за участниками спецоперации, проходящими лечение в больнице на Кастанаевской улице. Также поблизости расположен офис Совета ветеранов Вооруженных сил России и правоохранительных органов России.

Ранее беспилотник попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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