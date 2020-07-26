Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

Доброволец, приехавший во Францию из Руанды, признался, что поджег собор Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает газета Ouest France.

После вторичного задержания 39-летний мигрант из Руанды, который работал в нантском соборе ХV века, сознался в поджоге уникального храма. Мужчина пояснил, что устроил три очага пожара - под большим и малым органами, а также около электрощита.