Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

Доброволец, приехавший во Францию из Руанды, признался, что поджег собор Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает газета Ouest France.

После вторичного задержания 39-летний мигрант из Руанды, который работал в нантском соборе ХV века, сознался в поджоге уникального храма. Мужчина пояснил, что устроил три очага пожара - под большим и малым органами, а также около электрощита.

Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки

О мотивах преступления не сообщается.

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа, отмечает РИА Новости.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франция) произошел 18 июля. В огне полностью исчез большой орган - пожар длился несколько часов. Прокуратура задержала волонтера из Руанды по подозрению в поджоге. Однако, его отпустили без предъявления обвинений. Повторное задержание произошло 25 июля.

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ФОТО: wikipedia.org/Guillaume Piolle
ТЕГИ:ФранцияПожарСобор
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