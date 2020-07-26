Выходец из Руанды признался в поджоге собора в Нанте
Доброволец, приехавший во Францию из Руанды, признался, что поджег собор Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает газета Ouest France.
После вторичного задержания 39-летний мигрант из Руанды, который работал в нантском соборе ХV века, сознался в поджоге уникального храма. Мужчина пояснил, что устроил три очага пожара - под большим и малым органами, а также около электрощита.
О мотивах преступления не сообщается.
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа, отмечает РИА Новости.
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франция) произошел 18 июля. В огне полностью исчез большой орган - пожар длился несколько часов. Прокуратура задержала волонтера из Руанды по подозрению в поджоге. Однако, его отпустили без предъявления обвинений. Повторное задержание произошло 25 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru