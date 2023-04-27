Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке
Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале заявил, что в Кирово-Чепецке произошёл выброс хлора, угрозы жизни и здоровью людей нет.
По его словам, после того, как жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки, спасателям был проведен замер предельно допустимой концентрации веществ, нормы не превышены.
«Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины», - написал Соколов, добавив, что 28 апреля пройдет заседание областной комиссии по ЧС, на которое приглашены все службы и главы предприятий.
Ранее 10 человек погибли в результате взрыва хлора в единственном порту Иордании в городе Акаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru