Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке

Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале заявил, что в Кирово-Чепецке произошёл выброс хлора, угрозы жизни и здоровью людей нет.

В лондонском спортцентре из-за утечки хлора пострадали 29 человек

По его словам, после того, как жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки, спасателям был проведен замер предельно допустимой концентрации веществ, нормы не превышены.

«Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины», - написал Соколов, добавив, что 28 апреля пройдет заседание областной комиссии по ЧС, на которое приглашены все службы и главы предприятий.

Ранее 10 человек погибли в результате взрыва хлора в единственном порту Иордании в городе Акаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с YouTube
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