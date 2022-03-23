В лондонском спортцентре из-за утечки хлора пострадали 29 человек

В центре водных видов спорта Aquatics Centre в Лондоне произошла утечка хлора, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. Каждый жаловался на проблему с дыханием.

По данным пожарной службы, произошла «химическая реакция» в результате которой произошло большое выделение газообразного хлора. Всех людей эвакуировали.

Центр был построен в 2012 году. На его территории находится 3 бассейна: два 50-метровых и один 25-метровый.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Лондон
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