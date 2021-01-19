Вулкан Ключевской засыпал пеплом поселок на Камчатке
В результате извержения вулкана Ключевской на Камчатке поселок Козыревск засыпало пеплом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
На сайте ведомства говорится, что выброс пепла вулкана произошел вечером в понедельник, 18 января. Пеплопад продолжался около часа. Сейсмические станции зафиксировали резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания на северном склоне Ключевского, что привело к выбросу пепла.
Произошедшее угрозы для населения не представляет, пишут «Известия». При этом жителям поселка рекомендовали не открывать окна и двери, а также не появляться на улице без особой необходимости.
Ключевской на данный момент продолжает активно извергаться.
Накануне на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина. На данный момент известно об одном погибшем, пишет «Газета.ру». Несколько человек спасены. Сегодня поисково-спасательные работы будут продолжены.
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