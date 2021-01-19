Вулкан Ключевской засыпал пеплом поселок на Камчатке

Произошедшее угрозы для населения не представляет, пишут «Известия». При этом жителям поселка рекомендовали не открывать окна и двери, а также не появляться на улице без особой необходимости.

Ключевской на данный момент продолжает активно извергаться.

Накануне на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина. На данный момент известно об одном погибшем, пишет «Газета.ру». Несколько человек спасены. Сегодня поисково-спасательные работы будут продолжены.







