Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 км

Выброс пепла на высоту 2,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко на северокурильском острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

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«Утром 6 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В городе Северо-Курильске не зафиксировали пеплопада, запаха сероводорода не ощущалось, угрозы для жителей нет.

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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:ВулканыКурильские Острова
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