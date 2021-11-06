Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 км

«Утром 6 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В городе Северо-Курильске не зафиксировали пеплопада, запаха сероводорода не ощущалось, угрозы для жителей нет.

