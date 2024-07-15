Второй за сутки природный пожар вспыхнул в Севастополе
Ещё один природный пожар вспыхнул в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Уточняется, что на открытой территории в районе села Вишнёвое горит трава. Площадь возгорания составляет два гектара.
«Погибших и пострадавших нет. Ситуация на контроле ответственных подразделений», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в борьбе с огнём участвую силы МЧС, в том числе «мотоциклы группы экстренного реагирования и огнеборцы субъектовой пожарной охраны».
Ранее горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя было ликвидировано на шести гектарах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru