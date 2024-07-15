Второй за сутки природный пожар вспыхнул в Севастополе

Уточняется, что на открытой территории в районе села Вишнёвое горит трава. Площадь возгорания составляет два гектара.

«Погибших и пострадавших нет. Ситуация на контроле ответственных подразделений», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в борьбе с огнём участвую силы МЧС, в том числе «мотоциклы группы экстренного реагирования и огнеборцы субъектовой пожарной охраны».

Ранее горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя было ликвидировано на шести гектарах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

