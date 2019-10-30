Второе возгорание за день произошло у Лефортовского тоннеля
Движение автотранспорта затруднено в Лефортовском тоннеле Москвы в связи с загоревшейся машиной. Информация об этом обнародована Центром организации дорожного движения. По данным ЦОДД, ЧП с автомобилем случилось на выезде из тоннеля по внутренней стороне третьего транспортного кольца.
Как передает RT, пожарные оперативно потушили возгорание, сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы города. Серьёзно забит крайний правый ряд.
Как отмечает АГН «Москва», аварийный автомобиль от тоннеля уже отбуксировали, однако затруднение в движении ещё сохраняется, несмотря на восстановление.
Ранее сегодня утром перед въездом в Лефортовский тоннель огонь охватил автобус, которые ехал без пассажиров из парка в гараж.
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