Юрий Лоза поссорился с руководством НТВ из-за сорванных съемок
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что снова поругался с телеканалом НТВ.
Как рассказал композитор в своих соцсетях, телеканал сначала пригласил его для участия в съемках программы «Место встречи». После уговоров продюсеров он согласился сняться в выпуске, для этого пришлось передвинуть другие мероприятия. Однако за день до съемок на НТВ сообщили, что заменили артиста другим спикеров.
Лоза отметил, что ранее телеканал уже несколько раз подставлял его.
Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он заявил, что в России сегодня игнорируют авторов патриотических песен. По его словам, таких композиций в стране достаточно, но они редко проходят «фильтры» и достигают массовой аудитории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрий Лоза поссорился с руководством НТВ из-за сорванных съемок
- СМИ: Умер папа римский Франциск
- На улице Минусинской в Москве освободили площадку для постройки жилья по реновации
- После смерти Евгении Добровольской открыли наследственное дело
- Вышел первый трейлер сказочного фильма «Буратино»
- В Подмосковье подростки напали на пассажиров электрички с молотком и ножом
- ФСБ задержала жителя Симферополя, сотрудничавшего с СБУ
- Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию сократились в четыре раза
- Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие
- Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru