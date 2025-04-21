Юрий Лоза поссорился с руководством НТВ из-за сорванных съемок

Как рассказал композитор в своих соцсетях, телеканал сначала пригласил его для участия в съемках программы «Место встречи». После уговоров продюсеров он согласился сняться в выпуске, для этого пришлось передвинуть другие мероприятия. Однако за день до съемок на НТВ сообщили, что заменили артиста другим спикеров.

Лоза отметил, что ранее телеканал уже несколько раз подставлял его.

Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он заявил, что в России сегодня игнорируют авторов патриотических песен. По его словам, таких композиций в стране достаточно, но они редко проходят «фильтры» и достигают массовой аудитории.

