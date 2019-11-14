Второе уголовное дело возбуждено по стрельбе в колледже Благовещенска

Второе уголовное дело открыто после стрельбы в колледже Благовещенска – о ненадлежащей охране. Об этом объявил глава регионального Следственного комитета Станислав Белянский, передает ТАСС. Следствие будет разбираться с частным охранным предприятием, которое отвечает за безопасность колледжа, и оценит действия руководства учебного заведения.

Как отмечает RT, ранее в Росгвардии сообщили, что охранник из этого колледжа не имел необходимого разрешения на работу в этом качестве.