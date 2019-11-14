Второе уголовное дело возбуждено по стрельбе в колледже Благовещенска

14 ноября 201913:02

Второе уголовное дело открыто после стрельбы в колледже Благовещенска – о ненадлежащей охране. Об этом объявил глава регионального Следственного комитета Станислав Белянский, передает ТАСС. Следствие будет разбираться с частным охранным предприятием, которое отвечает за безопасность колледжа, и оценит действия руководства учебного заведения.

Как отмечает RT, ранее в Росгвардии сообщили, что охранник из этого колледжа не имел необходимого разрешения на работу в этом качестве.

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В результате стрельбы, утроенной студентов учебного заведения, убит один учащийся, трое ранены. Сам стрелок покончил с собой. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об «убийстве двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений».

Как отмечает Ura.ru, студент-стрелок также открыл огонь по прибывшим на вызов полицейским. Об этом сообщили в Управлении МВД по Амурской области.

СК РФ опубликовaл видеозапись с места трагедии, где сейчас работают следователи и криминалисты.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Земцов
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