Второе уголовное дело возбуждено по стрельбе в колледже Благовещенска
Второе уголовное дело открыто после стрельбы в колледже Благовещенска – о ненадлежащей охране. Об этом объявил глава регионального Следственного комитета Станислав Белянский, передает ТАСС. Следствие будет разбираться с частным охранным предприятием, которое отвечает за безопасность колледжа, и оценит действия руководства учебного заведения.
Как отмечает RT, ранее в Росгвардии сообщили, что охранник из этого колледжа не имел необходимого разрешения на работу в этом качестве.
В результате стрельбы, утроенной студентов учебного заведения, убит один учащийся, трое ранены. Сам стрелок покончил с собой. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об «убийстве двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений».
Как отмечает Ura.ru, студент-стрелок также открыл огонь по прибывшим на вызов полицейским. Об этом сообщили в Управлении МВД по Амурской области.
СК РФ опубликовaл видеозапись с места трагедии, где сейчас работают следователи и криминалисты.
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