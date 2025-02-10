ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины в течении суток нанесли удары по семи районам Белгородской области, в общей сложности зафиксирован прилет 83 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, боеприпаса, большинство прилетов пришлось по населенным пунктам Грайворонского муниципального округа.

ВСУ применяли как артиллерию, так и беспилотные летательные аппараты. В ряде населенных пунктов, которые подверглись обстрелам, пострадавших и разрушений нет, в некоторых повреждены частные дома. В поселке Октябрьский в результате ночного обстрела мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе. В населенном пункте повреждены социальный и торговый объекты.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным губернатора, еще один житель ранен в селе Белянка Шебекинского округа. Средства ПВО сбили несколько дронов в районах, подвергшимся ударам.

