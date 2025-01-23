ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов и 48 дронов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины выпустили более 60 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки, а также применили около 50 беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись семь районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе по девяти селам пытались работать 15 дронов, 11 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Повреждены частное домовладение и труба газопровода местного значения.