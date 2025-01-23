ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов и 48 дронов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины выпустили более 60 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки, а также применили около 50 беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись семь районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе по девяти селам пытались работать 15 дронов, 11 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Повреждены частное домовладение и труба газопровода местного значения.

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В Грайворонском муниципальном округе в шести селах зафиксирован прилет в общей сложности 26 снарядов, а также атаки восьми доронов. Повреждены пять частных домов, два автомобиля и линия электропередачи. В Краснояружском районе прилетело 23 боеприпаса.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 10 боеприпасов и нанесли удары с помощью 11 БПЛА, из которых 10 были сбиты. На территории предприятия повреждены складское помещение и два транспортных средства. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди, по данным губернатора, не пострадали.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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