ВСУ ударили артиллерией и дронами-камикадзе по Энергодару и Знаменке

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар, а также село Великая Знаменка в Каменско-Днепровском муниципальном округе.

При ударе применялись артиллерия и дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы), проинформировал через соцсети член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его данным, в городе энергетиков зарегистрировано не менее пяти прилетов.

В Великой Знаменке удар пришелся по ветеринарной аптеке. Там получила повреждения газовая труба. Осколки посекли фасад здания, выбиты окна. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информации о возможных пострадавших не поступало.

