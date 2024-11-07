ВСУ ударили артиллерией и дронами-камикадзе по Энергодару и Знаменке
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар, а также село Великая Знаменка в Каменско-Днепровском муниципальном округе.
При ударе применялись артиллерия и дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы), проинформировал через соцсети член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его данным, в городе энергетиков зарегистрировано не менее пяти прилетов.
В Великой Знаменке удар пришелся по ветеринарной аптеке. Там получила повреждения газовая труба. Осколки посекли фасад здания, выбиты окна. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информации о возможных пострадавших не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru