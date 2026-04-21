В Ростовской области из-за атаки дронов повреждены дома и контактная сеть
Разрушения зафиксированы в Ростовской области после массированной воздушной атаки. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, минувшей ночью в регионе ликвидировали более сорока БПЛА в Таганроге и 11 районах области. Обошлось без жертв, при этом есть разрушения на земле.
«В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля», - написал Слюсарь в канале в Мах.
Кроме того, в районе поселка Персиановский на фоне атаки дронов произошло нарушение работы контактной сети на железной дороге. Движение трех поездов в северном направлении в районе Новочеркасска и движение четырех составов на юг у станции Каменоломни было приостановлено. Сейчас питание контактной сети восстановили, движение поездов возобновлено.
Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над регионами РФ нейтрализовали 97 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
