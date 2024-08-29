ВСУ повредили железнодорожные пути во Льгове под Курском

Город Льгов в Курской области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов.

«Было зафиксировано четыре прилета... Повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский"», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Также из-за обстрела загорелся склад на одном из комбинатов, огонь оперативно ликвидировали. Клемешов подчеркнул, что никто не пострадал.

Кроме того, глава города посоветовал тем, кто покинул Льгов, не возвращаться «до окончательной стабилизации обстановки».

Ранее в Курской области силы ПВО успешно сбили две украинские управляемые авиационные бомбы, напоминает Ura.ru.

