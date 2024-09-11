ВСУ открыли огонь по жителям Курской области, пытавшимся убежать через поля

Видеозапись с соответствующими кадрами, снятыми на разведывательный дрон, агентству передали бойцы 44-го армейского корпуса.

На видео 10-12 мирных жителей убегают по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. Затем на видео слышно два взрыва, видна стрельба украинского БМП по разбегающимся людям.

Отмечается, что видео было снято на второй день вторжения бойцов ВСУ в Курскую область.

Ранее стало известно, что жители Суджи отказывались принимать от вторгнувшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ гуманитарную помощь, напоминает «Свободная пресса».

