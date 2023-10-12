При обстреле Херсонской области погиб 83-летний мирный житель
12 октября 202311:51
ВСУ выпустили минометную мину с правого берега Днепра по Херсонской области, в результате погиб 83-летний житель села Казачьи Лагеря. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения ... войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма», — написал губернатор в Telegram-канале.
Сальдо выразил соболезнования родственникам погибшего.
Ранее два мирных жителя погибли при обстреле села Поповка в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru