ВСУ обстреляли Энергодар минами с надписью «С Пасхой»

Украинская армия обстреляла город Энергодар в Запорожской области минами с надписью «С Пасхой». Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Рогов: В Энергодаре тихо и спокойно

По данным городской администрации, ВСУ выпустили несколько мин калибром 120 миллиметров. Один из снарядов разорвался не полностью.

Обстрел украинской армии в Пасху власти Энергодара назвали «очередным доказательством нечеловеческого облика» ВСУ.

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал российских военных молиться, когда они обстреливают позиции украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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