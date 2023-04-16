ВСУ обстреляли Энергодар минами с надписью «С Пасхой»
16 апреля 202317:44
Украинская армия обстреляла город Энергодар в Запорожской области минами с надписью «С Пасхой». Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.
По данным городской администрации, ВСУ выпустили несколько мин калибром 120 миллиметров. Один из снарядов разорвался не полностью.
Обстрел украинской армии в Пасху власти Энергодара назвали «очередным доказательством нечеловеческого облика» ВСУ.
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал российских военных молиться, когда они обстреливают позиции украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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16 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru