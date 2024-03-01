ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области

В своём Telegram-канале он уточнил, что всего было зафиксировано «пять прилётов».

«К счастью, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется», - написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над сёлами Никольское и Новая Деревня сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

