ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Три курских села остались без электричества из-за беспилотника ВСУ

В своём Telegram-канале он уточнил, что всего было зафиксировано «пять прилётов».

«К счастью, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется», - написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над сёлами Никольское и Новая Деревня сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
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