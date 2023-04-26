ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска 26 апреля в течение 30 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Кроме того, были обстреляны населенные пункты Курахово и Ильинка.

Также был зафиксирован обстрел Куйбышевского района, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда «натовского» калибра.