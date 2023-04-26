ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
26 апреля 202318:57
Украинские войска 26 апреля в течение 30 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Кроме того, были обстреляны населенные пункты Курахово и Ильинка.
Также был зафиксирован обстрел Куйбышевского района, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда «натовского» калибра.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru