Губернатор: ВСУ обстреляли село в Курской области

По его словам, в результате инцидента пострадал один дом. У него выбиты окна, осколками посечен фасад.

Старовойт отметил, что никто их местных жителей не пострадал.

Ранее губернатор заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

