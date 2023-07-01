Губернатор: ВСУ обстреляли село в Курской области

Под обстрел украинской стороны попало село Горналь в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате инцидента пострадал один дом. У него выбиты окна, осколками посечен фасад.

Старовойт отметил, что никто их местных жителей не пострадал.

Ранее губернатор заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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