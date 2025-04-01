ВСУ дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ за прошедшие сутки

Так, в результате атаки беспилотника ВСУ на электроподстанцию в Запорожской области было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах.



Кроме того, в результате украинской атаки беспилотником по подстанции в Смородино в Белгородской области произошло отключение высоковольтной линии.

Ранее стало известно об ударе украинских дронов-камикадзе по Горловке, напоминает «Свободная пресса».

