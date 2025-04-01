ВСУ дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ за прошедшие сутки

Украинская сторона за минувшие сутки дважды атаковала объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в российском оборонном ведомстве.

ВСУ применили более 60 боеприпасов при обстреле Белгородской области за сутки

Так, в результате атаки беспилотника ВСУ на электроподстанцию в Запорожской области было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах.

Кроме того, в результате украинской атаки беспилотником по подстанции в Смородино в Белгородской области произошло отключение высоковольтной линии.

Ранее стало известно об ударе украинских дронов-камикадзе по Горловке, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры