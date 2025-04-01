ВСУ дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ за прошедшие сутки
1 апреля 202511:35
Украинская сторона за минувшие сутки дважды атаковала объекты российской энергетической инфраструктуры, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Так, в результате атаки беспилотника ВСУ на электроподстанцию в Запорожской области было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах.
Кроме того, в результате украинской атаки беспилотником по подстанции в Смородино в Белгородской области произошло отключение высоковольтной линии.
Ранее стало известно об ударе украинских дронов-камикадзе по Горловке, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru