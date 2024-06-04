ВСУ дважды атаковали грузовик с водителем в Белгородской области
ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль с водителем в городе Шебекино в Белгородской области, мужчину госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, водитель пострадал в результате детонации беспилотника. Самостоятельно обратившись в больницу после инцидента, медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В результате этой двойной атаки произошло возгорание как в кабине, так и в цистерне транспортного средства. Пожарные службы оперативно потушили огонь.
29 мая в результате атаки ВСУ на населенные пункты Шебекинского городского округа пострадала местная жительница, которая получила осколочное ранение височной области, передает «Радиоточка НСН».
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