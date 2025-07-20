Минобороны: Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами

В сообщении Минобороны РФ указывается, что с 12:00 до 17:40 (время московское) дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 37 украинских беспилотника самолетного типа.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 10 – сбили над Калужской областью. Над территорией Московского региона и Смоленской областью было сбито по восемь беспилотников, еще шесть дронов уничтожили в небе над Брянской областью. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Тульской областью и два над Орловской.

Ранее сегодня Минобороны сообщало о ликвидации 34 украинских БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».