Минобороны: Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами
Над шестью российскими регионами было уничтожено 37 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении Минобороны РФ указывается, что с 12:00 до 17:40 (время московское) дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 37 украинских беспилотника самолетного типа.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 10 – сбили над Калужской областью. Над территорией Московского региона и Смоленской областью было сбито по восемь беспилотников, еще шесть дронов уничтожили в небе над Брянской областью. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Тульской областью и два над Орловской.
Ранее сегодня Минобороны сообщало о ликвидации 34 украинских БПЛА самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru