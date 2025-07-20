Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Минобороны: Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами

Мэр Москвы сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты спасательных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что с 12:00 до 17:40 над шестью российскими регионами было уничтожено 37 украинских беспилотника самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваРоссия

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