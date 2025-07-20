Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
20 июля 202520:36
Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты спасательных служб.
Ранее Минобороны сообщило, что с 12:00 до 17:40 над шестью российскими регионами было уничтожено 37 украинских беспилотника самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
- «Зенит» победил «Ростов» в первом туре РПЛ
- ФПК: Поезда, задержанные из-за ЧП в Ростовской области, вводят в график
- Латник: США не дадут ЕС отсрочки по пошлинам
- Минобороны: Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами
- РЖД назначила «Сапсан» из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов
- РСТ рекомендовал туристам изучить другие маршруты в Крым из-за пробки у моста
- СМИ: Иран заменил все системы ПВО, поврежденные из-за израильских атак
- СМИ: Как минимум пять человек погибли в результате пожара на пароме в Индонезии
- Ольга Бузова призналась, что хочет любви, семью и детей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru