ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
Украинские войска атаковали Запорожскую ТЭС, в результате повреждено оборудование. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.
«В ночь на 14 февраля, в 23.40, вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции», — отмечается в сообщении.
Никто из оперативного персонала и гражданского населения не пострадал.
Из-за обстрела было критически повреждено энергетическое оборудование. Более чем 50 тысяч абонентов в Энергодаре и муниципальных округах остались без электроснабжения.
Как сообщил врио главы администрации города Максим Пухов, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по ТЭС. В части Энергодара восстановили водо- и энергоснабжение после обстрела.
Ранее украинские силы атаковали колонну с российскими военными и экспертами секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна была покинуть Запорожскую атомную электростанцию, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru