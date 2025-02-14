ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС

Украинские войска атаковали Запорожскую ТЭС, в результате повреждено оборудование. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.

«В ночь на 14 февраля, в 23.40, вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции», — отмечается в сообщении.

Никто из оперативного персонала и гражданского населения не пострадал.

Из-за обстрела было критически повреждено энергетическое оборудование. Более чем 50 тысяч абонентов в Энергодаре и муниципальных округах остались без электроснабжения.

Как сообщил врио главы администрации города Максим Пухов, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по ТЭС. В части Энергодара восстановили водо- и энергоснабжение после обстрела.

Ранее украинские силы атаковали колонну с российскими военными и экспертами секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна была покинуть Запорожскую атомную электростанцию, пишет Ura.ru.

