ВСУ атаковали в Запорожской области школу, в которой были дети
Украинские военные тремя беспилотниками атаковали школу в Запорожской области, в которой находились дети. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, речь идёт о средней общеобразовательной школе №1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской.
«На момент удара в школе находились 15 детей и десять сотрудников», - уточнил Балицкий.
Он добавил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений.
Ранее Балицкий заявил, что в результате удара украинских беспилотников более 205 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картинка без личностей: «Войне и миру» Андреасяна предрекли судьбу «Онегина»
- Роста продаж российских электромобилей ждут к концу 2026 года
- ВСУ атаковали в Запорожской области школу, в которой были дети
- Россиянам назвали способы распознать фиктивные скидки
- Большинство россиян заявили о намерении копить деньги в 2026 году
- Интрига жанра: Как проявит себя в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл»
- Россиянам рассказали, как при разводе поделить имущество
- Отельеров Подмосковья уличили в задирании цен в выходные до 40%
- Газы, масса, тень: В РАН объяснили, как ученые снимут на видео черную дыру
- В России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru