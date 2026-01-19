ВСУ атаковали в Запорожской области школу, в которой были дети

По его словам, речь идёт о средней общеобразовательной школе №1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской.

«На момент удара в школе находились 15 детей и десять сотрудников», - уточнил Балицкий.

Он добавил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений.

Ранее Балицкий заявил, что в результате удара украинских беспилотников более 205 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

