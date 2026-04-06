ФСБ: Задержан россиянин, планировавший теракт против курского чиновника

ФСБ задержала россиянина, который планировал теракт против высокопоставленного представителя органов власти Курской области по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Подозреваемый - гражданин России 1974 года рождения, уроженец Ладыжина Винницкой области Украины, который проживает в Курской области. Мужчина инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны и по его заданию произвел подготовительные мероприятия для совершения преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта, госизмене, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения лицом преступления. Также задержанный проходит по статьям об обучении в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатки.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в Москве, пишет Ura.ru.

