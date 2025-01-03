ВСУ атаковали Белгородскую область с применением около 60 боеприпасов и 40 БПЛА
Украинская сторона за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с применением около 60 боеприпасов и 40 беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате украинских обстрелов серьезно пострадал житель села Ясные Зори. Кроме того, в Белгородском районе региона были повреждены два частных дома, три легковых автомобиля и надворная постройка.
В Борисовском районе поврежден один частный дом. В Шебекинском муниципальном округе были повреждены четыре частных домовладения, легковой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи.
В поселке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника поврежден ангар производственного предприятия.
Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru