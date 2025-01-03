ВСУ атаковали Белгородскую область с применением около 60 боеприпасов и 40 БПЛА

По его словам, в результате украинских обстрелов серьезно пострадал житель села Ясные Зори. Кроме того, в Белгородском районе региона были повреждены два частных дома, три легковых автомобиля и надворная постройка.

В Борисовском районе поврежден один частный дом. В Шебекинском муниципальном округе были повреждены четыре частных домовладения, легковой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи.



В поселке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника поврежден ангар производственного предприятия.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

