ВСУ атаковали белгородское село Тишанка дроном-камикадзе

Украинская армия атаковала село Тишанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина

По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе. В результате украинского удара был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУ

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