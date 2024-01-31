ВСУ атаковали белгородское село Тишанка дроном-камикадзе
31 января 202413:24
Украинская армия атаковала село Тишанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе. В результате украинского удара был поврежден инфраструктурный объект связи.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru