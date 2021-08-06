В Новгородской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Посторонним лицам запрещено посещать очаг, охотиться в этом районе, осуществлять въезд и выезд транспорта. Кроме того, территория в радиусе 20 километров от эпизоотического очага объявлена угрожаемой зоной по АЧС. За ее пределы нельзя вывозить свиней и свиноводческую продукцию.

Ранее очаги заболевания были выявлены на территории Боровичского, Окуловского и Старорусского районов Новгородской области.

