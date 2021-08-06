В Новгородской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

В Новгородской области ввели карантин до 30 сентября на территории Батецкого и Шимского районов, а также Солецкого и Волотовского округов из-за выявления новых очагов африканской чумы свиней, сообщается на сайте правительства региона.

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Посторонним лицам запрещено посещать очаг, охотиться в этом районе, осуществлять въезд и выезд транспорта. Кроме того, территория в радиусе 20 километров от эпизоотического очага объявлена угрожаемой зоной по АЧС. За ее пределы нельзя вывозить свиней и свиноводческую продукцию.

Ранее очаги заболевания были выявлены на территории Боровичского, Окуловского и Старорусского районов Новгородской области.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:Новгородская ОбластьКарантин
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