Число отравившихся парами хлора в бассейне в Астрахани увеличилось до 30
Число людей, которых госпитализировали после отравления хлором в бассейне в Астрахани, увеличилось до 30 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области. Отмечается, что среди них - 21 ребенок.
Ранее в Минздраве региона сообщали о 26 пострадавших, среди которых было 19 детей. Отмечалось, что предварительный диагноз – острое отравление хлором. Все пострадавшие находятся в сознании. В свою очередь, в пресс-службе администрации региона отметили, что бассейн «Динамо», где произошел инцидент, закрыт, как минимум, до конца года, пишет RT.
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