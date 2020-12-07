Число отравившихся парами хлора в бассейне в Астрахани увеличилось до 30

Ранее в Минздраве региона сообщали о 26 пострадавших, среди которых было 19 детей. Отмечалось, что предварительный диагноз – острое отравление хлором. Все пострадавшие находятся в сознании. В свою очередь, в пресс-службе администрации региона отметили, что бассейн «Динамо», где произошел инцидент, закрыт, как минимум, до конца года, пишет RT.

