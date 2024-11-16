Всех заложников из ресторана в Исси-ле-Мулино под Парижем освободили
16 ноября 202418:43
Все заложники из ресторана в Исси-ле-Мулино под Парижем освобождены, передает телеканал BFMTV.
Никто из заложников не пострадал.
Подозреваемый задержан. По последним данным, заложников захватил сын владельца ресторана. Посетителей в момент инцидента в заведении не было, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru