Всех заложников из ресторана в Исси-ле-Мулино под Парижем освободили

Все заложники из ресторана в Исси-ле-Мулино под Парижем освобождены, передает телеканал BFMTV.

Следователи начали допрос работников ИК-19 после захвата заложников

Никто из заложников не пострадал.

Подозреваемый задержан. По последним данным, заложников захватил сын владельца ресторана. Посетителей в момент инцидента в заведении не было, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЗаложникиФранция

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