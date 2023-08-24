«Все живы и здоровы»: Помощник депутата Гурулева раскрыл подробности ДТП
В результате ДТП в Москве с участием депутата Андрея Гурулева никто не пострадал, сообщил НСН помощник депутата.
Помощник депутата, члена думского комитета по обороне Андрея Гурулева Андрей раскрыл в беседе с НСН подробности произошедшего в Москве ДТП.
«Все в порядке, все живы и здоровы. По показаниям свидетелей, Андрей Викторович двигался на своем автомобиле по своей полосе в рамках установленной скорости. В это время по встречной полосе ехал автомобиль BMW. Здесь узкая улица. С парковки начал выезжать автомобиль Toyota, чуть вырулил уже, а автомобиль BMW начал уходить от столкновения с Toyota и выехал на встречную полосу, где ехал Андрей Викторович. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля Гурулева. BMW зацепил по пути еще одну машину, которая стояла в метрах 15. Скорая приезжала, но помощь никому не понадобилась», - сказал собеседник НСН.
В столичном Дептрансе сообщили о массовом ДТП на улице Правды. В ведомстве отметили, что на месте работают оперативные службы города. В настоящий момент движение перекрыто в обоих направлениях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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