В ДТП под Тамбовом погибли четыре человека
22 августа 202323:11
На автодороге «Р-22» в Тамбовской области произошло смертельное ДТП, заявила пресс-служба областной прокуратуры в Telegram.
Происшествие произошло на 383-м километре трассы. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Приора».
Погибли четыре человека. Столько же пострадали. Движение на трассе не нарушалось.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Волгодонском районе Ростовской области в понедельник произошло ДТП. Погибли восемь человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru