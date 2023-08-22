В ДТП под Тамбовом погибли четыре человека

На автодороге «Р-22» в Тамбовской области произошло смертельное ДТП, заявила пресс-служба областной прокуратуры в Telegram.

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Происшествие произошло на 383-м километре трассы. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Приора».

Погибли четыре человека. Столько же пострадали. Движение на трассе не нарушалось.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Волгодонском районе Ростовской области в понедельник произошло ДТП. Погибли восемь человек.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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