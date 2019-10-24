Все погибшие из-за прорыва дамб в Красноярском крае опознаны
Опознаны все погибшие при прорыве дамб в Красноярском крае. Как пишет ТАСС, об этом заявила в оперативном штабе по ликвидации последствий. Кроме того, в районе ЧП продолжаются активные поиски, поскольку еще три человека считаются пропавшими без вести, отмечает RT.
Пять дамб в Красноярском крае обрушились. 19 октября. Огромная волна из глины и камней снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков, подчёркивает Москва 24. В результате ЧП пострадали 28 человек, погибли 17 человек, ещё трое числятся пропавшими без вести. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». К слову, после трагедии в Красноярском крае Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране.
Как напоминает Ura.ru, на месте прорыва дамб в Красноярском крае был обнаружен сейф с золотом. Внутри него находилось 9 колб с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.
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