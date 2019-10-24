Все погибшие из-за прорыва дамб в Красноярском крае опознаны

Опознаны все погибшие при прорыве дамб в Красноярском крае. Как пишет ТАСС, об этом заявила в оперативном штабе по ликвидации последствий. Кроме того, в районе ЧП продолжаются активные поиски, поскольку еще три человека считаются пропавшими без вести, отмечает RT.

Пять дамб в Красноярском крае обрушились. 19 октября. Огромная волна из глины и камней снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков, подчёркивает Москва 24. В результате ЧП пострадали 28 человек, погибли 17 человек, ещё трое числятся пропавшими без вести. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.