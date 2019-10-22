Эксперт назвал стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Стоимость золота в сейфе, который был найден на месте прорыва дамб в Красноярском крае, оценил сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов. Как пишет сайт KP.Ru, специалист своих вычислениях основывался на информации о том, что после вскрытия сейфа следственно-оперативная группа обнаружила там 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом. Кроме того, в сейфе находились 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Эксперт предположил что, скорее всего, в сейфе хранилось шлиховое золото.

«В нем чистого драгоценного металла около 10, в лучшем случае, 15 процентов. Все остальное примеси. То есть, если там было 18 килограммов шлихового золота, то чистого — 1 800-2 700 граммов. При текущей стоимости грамма золота в три тысячи рублей общая сумма находки может равняться 5,4-8,1 миллиона рублей», — уточнил специалист.

При этом эксперт добавил, что все эти расчёты можно назвать условными, уточняет телеканал 360.