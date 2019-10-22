Эксперт назвал стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Стоимость золота в сейфе, который был найден на месте прорыва дамб в Красноярском крае, оценил сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов. Как пишет сайт KP.Ru, специалист своих вычислениях основывался на информации о том, что после вскрытия сейфа следственно-оперативная группа обнаружила там 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом. Кроме того, в сейфе находились 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.
Эксперт предположил что, скорее всего, в сейфе хранилось шлиховое золото.
«В нем чистого драгоценного металла около 10, в лучшем случае, 15 процентов. Все остальное примеси. То есть, если там было 18 килограммов шлихового золота, то чистого — 1 800-2 700 граммов. При текущей стоимости грамма золота в три тысячи рублей общая сумма находки может равняться 5,4-8,1 миллиона рублей», — уточнил специалист.
При этом эксперт добавил, что все эти расчёты можно назвать условными, уточняет телеканал 360.
Кстати, в Следственном комитете сообщили, что найденный драгоценный металл будет использован для возмещения ущерба потерпевшим. Соответствующее ходатайство поступит в суд в ближайшее время.
Между тем, число погибших в результате разрушения дамбы в Красноярском крае возросло до 17. Об этом рассказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По её словам, были обнаружены тела ещё двух погибших из числа тех, кто считается пропавшими без вести. Ранее было известно о 15-ти жертвах разрушения дамбы в Красноярском крае
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