Все больницы, аэропорт Домодедово и метро Москвы снова «заминированы»
Анонимное сообщение о «минировании» всех станций столичного метрополитена, инфекционных больниц и роддомов, а также аэропорта Домодедово поступило на электронную почту воздушной гавани, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступили сообщения о "минировании" всех станций Московского метрополитена, инфекционных больниц, роддомов и аэропорта Домодедово. Эвакуация не проводится. Специалисты проверяют сообщения», - рассказал подробности источник в экстренных службах.
Эвакуация, по данным собеседника агентства, не организована.
Напомним, волна лжеминирований в России началась в ноябре прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения о якобы заложенных в судах, школах, детских садах и больницах взрывных устройствах. Кроме того, анонимы «минировали» станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 2020-го злоумышленники начали «минировать» только что взлетевшие пассажирские самолеты.
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