Все больницы, аэропорт Домодедово и метро Москвы снова «заминированы»

Анонимное сообщение о «минировании» всех станций столичного метрополитена, инфекционных больниц и роддомов, а также аэропорта Домодедово поступило на электронную почту воздушной гавани, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступили сообщения о "минировании" всех станций Московского метрополитена, инфекционных больниц, роддомов и аэропорта Домодедово. Эвакуация не проводится. Специалисты проверяют сообщения», - рассказал подробности источник в экстренных службах.