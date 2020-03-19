«Заминированный» самолет благополучно приземлился в Перми

Экипаж получил сигнал тревоги через час после взлета, в это время воздушное судно находилось в небе над Кировской областью. Поступила информация о минировании на борту. Этим рейсом следовали 64 пассажира и пять членов экипажа.

Накануне неизвестные также сообщали об угрозе взрыва на четырех воздушных судах. Анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево». Российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.









