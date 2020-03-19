«Заминированный» самолет благополучно приземлился в Перми
Самолет SSJ 100, следовавший из Москвы в Пермь и подавший сигнал тревоги, успешно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе аэропорта.
Экипаж получил сигнал тревоги через час после взлета, в это время воздушное судно находилось в небе над Кировской областью. Поступила информация о минировании на борту. Этим рейсом следовали 64 пассажира и пять членов экипажа.
Накануне неизвестные также сообщали об угрозе взрыва на четырех воздушных судах. Анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево». Российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.
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