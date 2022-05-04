«Врио президента СССР» на 8 лет отправили в колонию

Зеленоградский суд Москвы признал бывшего стоматолога Сергея Тараскина в создании экстремистской организации, сообщает ТАСС.

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В 2010 году Тараскин основал «Союз славянских сил Руси» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и объявил себя «врио президента СССР». Он и его сторонники не признавали распад СССР и российскую власть.

По решению суда Тараскину назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Ранее американская компания Meta, которая была признана в России экстремистской и запрещена, обратилась в суд с апелляционной жалобой на решение о запрете её деятельности как экстремистской организации, пишут «Известия».

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