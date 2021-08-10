Врио главы Северной Осетии объяснил смерть еще двух человек в больнице

Смерть еще двух человек в больнице Владикавказа не связана с неисправностью оборудования, люди умерли из-за критического поражения легких. Об этом «Интерфаксу» заявил врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

По его словам, люди умерли ночью, когда кислород подавался в штатном режиме.