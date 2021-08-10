Врио главы Северной Осетии объяснил смерть еще двух человек в больнице

Смерть еще двух человек в больнице Владикавказа не связана с неисправностью оборудования, люди умерли из-за критического поражения легких. Об этом «Интерфаксу» заявил врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

По его словам, люди умерли ночью, когда кислород подавался в штатном режиме.

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Накануне власти Северной Осетии сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария. Из-за того, что кислород перестал поступать на аппарат ИВЛ, скончались девять пациентов. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Дело под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БольницаАварияСеверная Осетия
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