Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область, где в пороховом цеху на заводе произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее в МЧС сообщили, что, по предварительной информации, в результате ЧП на заводе «Эластик», погибли семь человек, один пострадал, судьба девяти человек остается неизвестной.
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области увеличилось до 16 человек.
А ранее сообщалось, что в Москве взорвалась газовая подстанция. ЧП произошло на улице Грина, юго-западе Москвы. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
От огня пострадало два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru