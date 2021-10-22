Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область, где в пороховом цеху на заводе произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее в МЧС сообщили, что, по предварительной информации, в результате ЧП на заводе «Эластик», погибли семь человек, один пострадал, судьба девяти человек остается неизвестной.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области увеличилось до 16 человек.