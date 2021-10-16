В Москве ликвидировали пожар в здании сборного пункта военкомата
16 октября 202107:54
Пожар произошел в здании городского сборного пункта военного комиссариата в Москве, возгорание на площади 400 кв. м ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на Угрешской улице.
«В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Помещение, где произошло возгорание, предназначено для переодевания призывников», — отметил собеседник агентства.
Причины возгорания устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru