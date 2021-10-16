В Москве ликвидировали пожар в здании сборного пункта военкомата

Пожар произошел в здании городского сборного пункта военного комиссариата в Москве, возгорание на площади 400 кв. м ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Угрешской улице.

«В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Помещение, где произошло возгорание, предназначено для переодевания призывников», — отметил собеседник агентства.

Причины возгорания устанавливаются.

